『S.H.フィギュアーツ 仮面ライダーゼロワン 仮面ライダーバルカン シューティングウルフ 約150mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギ【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 04時 21分に出品され04月21日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S.H.フィギュアーツ 仮面ライダーゼロワン 仮面ライダーバルカン シューティングウルフ 約150mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギ



【商品説明】

・(C)2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

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・対象年齢 :15才以上



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 10.70 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。