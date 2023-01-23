『OHSサプライ 日本正規品・公式品 NEWモデル モルック 日本限定仕様【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 13時 04分に出品され04月10日 13時 04分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OHSサプライ 日本正規品・公式品 NEWモデル モルック 日本限定仕様
【商品説明】
・原産国 フィンランド
・大きさ 高さ19cm 幅32cm 奥行き22cm
・材質 フィンランド白樺
・重さ ４ｋｇ
【サイズ】
高さ : 20.70 cm
横幅 : 23.10 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 4.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7496円
654 入札履歴
終了
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