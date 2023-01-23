『キャプテンスタッグ ウエスト ホーロー食器 セット (キャリングケース付) M-1078 琺瑯 ホーロー 食器【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 18時 46分に出品され04月11日 18時 46分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ ウエスト ホーロー食器 セット (キャリングケース付) M-1078 琺瑯 ホーロー 食器



【商品説明】

・サイズ:(約)ラウンドプレート22cm:外径221×高さ34mm、ボール15cm:外径160×高さ58mm、マグカップ350mL:外径90×高さ70mm(取っ手含まず)、キャリングケース:360X115×高さ300mm

・セット重量:(約)2.8kg

・原産国:中国

・収納セットサイズ:(約)360X115×高さ300mm

・材質:ラウンドプレート22cm・ボール15cm・マグカップ350mL:本体=ほうろう用鋼板(表面加工=ほうろう)、フチ巻=ステンレス鋼、キャリングケース:ポリプロピレン



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 2.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。