『キャプテンスタッグ ウエスト ホーロー食器 セット (キャリングケース付) M-1078 琺瑯 ホーロー 食器【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 18時 46分に出品され04月11日 18時 46分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ ウエスト ホーロー食器 セット (キャリングケース付) M-1078 琺瑯 ホーロー 食器
【商品説明】
・サイズ:(約)ラウンドプレート22cm:外径221×高さ34mm、ボール15cm:外径160×高さ58mm、マグカップ350mL:外径90×高さ70mm(取っ手含まず)、キャリングケース:360X115×高さ300mm
・セット重量:(約)2.8kg
・原産国:中国
・収納セットサイズ:(約)360X115×高さ300mm
・材質:ラウンドプレート22cm・ボール15cm・マグカップ350mL:本体=ほうろう用鋼板(表面加工=ほうろう)、フチ巻=ステンレス鋼、キャリングケース:ポリプロピレン
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 2.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7496円
125 入札履歴
終了
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