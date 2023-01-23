『SanDisk ( サンディスク ) 512GB microSDXCカード EXTREME ( 最大 読込160MB/s 書込90MB/s【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 44分に出品され03月13日 04時 44分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SanDisk ( サンディスク ) 512GB microSDXCカード EXTREME ( 最大 読込160MB/s 書込90MB/s
【商品説明】
・Capacity : 512 GB
・Form Factor : microSDXC
・Read Speed : up to 160MB/s ※UHS Speed Class 3 (U3) designates a performance option designed to support real-time video recording with UHS-enabled host devices. Video Speed Class 30 (V30)， sustained video capture rate of 30MB/s， designates a performance option
【サイズ】
高さ : 0.51 cm
横幅 : 10.16 cm
奥行 : 15.24 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7496円
776 入札履歴
終了
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