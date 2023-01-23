『SanDisk ( サンディスク ) 512GB microSDXCカード EXTREME ( 最大 読込160MB/s 書込90MB/s【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 44分に出品され03月13日 04時 44分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SanDisk ( サンディスク ) 512GB microSDXCカード EXTREME ( 最大 読込160MB/s 書込90MB/s



【商品説明】

・Capacity : 512 GB

・Form Factor : microSDXC

・Read Speed : up to 160MB/s ※UHS Speed Class 3 (U3) designates a performance option designed to support real-time video recording with UHS-enabled host devices. Video Speed Class 30 (V30)， sustained video capture rate of 30MB/s， designates a performance option



【サイズ】

高さ : 0.51 cm

横幅 : 10.16 cm

奥行 : 15.24 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。