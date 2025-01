SanDisk ( サンディスク ) 512GB microSDXCカード EXTREME ( 最大 読込160MB/s 書込90MB/s【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

SanDisk ( サンディスク ) 512GB microSDXCカード EXTREME ( 最大 読込160MB/s 書込90MB/s



【商品説明】

・Capacity : 512 GB

・Form Factor : microSDXC

・Read Speed : up to 160MB/s ※UHS Speed Class 3 (U3) designates a performance option designed to support real-time video recording with UHS-enabled host devices. Video Speed Class 30 (V30), sustained video capture rate of 30MB/s, designates a performance option



【サイズ】

高さ : 0.51 cm

横幅 : 10.16 cm

奥行 : 15.24 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。