『寿工芸 水槽 ヒュドラケース4625 爬虫類・両生類用 461×461×250mm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 12時 58分に出品され04月09日 12時 58分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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本体サイズ (幅X奥行X高さ) :46.1×46.1×25cm
本体重量:9.3kg
原産国:中華人民共和国
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落札価格7496円
596 入札履歴
終了
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