『SXIYA ミニ薪ストーブ 卓上 薪ストーブ 小型 両側にガラス窓付き 暖炉 焚き火台 ソロストーブ コンパクト ソロキャンプ ストーブ 軽【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 05時 51分に出品され04月26日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SXIYA ミニ薪ストーブ 卓上 薪ストーブ 小型 両側にガラス窓付き 暖炉 焚き火台 ソロストーブ コンパクト ソロキャンプ ストーブ 軽
【商品説明】
・【ミニ薪ストーブ・製品仕様】使用時：（約）幅12.2cmx奥行19.5cmx高さ16.5cm (煙突の高さは含まない) ；収納時：（約）幅24.5cmx奥行14cmx高さ18cm；重量：1.92KG；素材：ステンレス鋼；付属品：焚き火シート、グローブ、クッカースタンド。
・【両側にガラス窓付き・炎の雰囲気を堪能】ミニ薪ストーブの両側の窓に透明な耐熱ガラスを採用し、揺らぐ炎を眺めながらゆっくり過ごす時間は格別です。また、ミニ薪ストーブ中の薪の残量確認がしやすいです。このミニ薪ストーブがあれば、アウトドアの夜をムード満点に楽しめます。
・【持ち運びしやすいコンパクトサイズ】ミニ薪ストーブ本体サイズは
【サイズ】
高さ : 17.70 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 2.43 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7496円
513 入札履歴
終了
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