『アミノ カレント 500g【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 21分に出品され04月05日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アミノ カレント 500g



【商品説明】

・原材料・成分：大豆たんぱく、乳たんぱく、黒糖、果糖、粉末蜂蜜、オリゴ糖、ビール酵母/アラビアガム、ぶどう糖、コーラルカルシウム（硫酸マグネシウム含む）、香料製剤、マンガン含有酵母、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、塩化カリウム、V.C、V.K、モリブデン含有酵母、メチオニン、ピロリン酸第二鉄、ヨウ素含有酵母、イノシトール、セレン含有酵母、抽出V.E、クロム含有酵母、ナイアシン、パントテン酸Ca、VB1、VB6、VB2、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

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