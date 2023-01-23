『期間セール★エレガント ロングダウンコート レディース ダウンジャケット ロングコート フード付き 中綿 大きいサイズ 秋冬/黒/赤【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 13時 50分に出品され04月13日 13時 50分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細：
カラー：写真より
素材：ポリエステルなど
季節：秋冬
サイズ(cm)：写真通り
商品を購入する前にご注意：
※お客様ご使用のPC環境により商品画像のカラーが多少異なる場合があります。
仕入時期により多少デザインなど異なる場合があります。ご了承ください。
※平置きサイズです。また、商品によって多少の誤差がある場合がございます。予めご了承下さいませ。
※ご入金確認後、通常3-7営業日（土日、休日、祝祭日を除く）前後に発送、お入金確認から10日(発送準備を含む)前後に到着する予定です。
※初期不良品以外、イメージ、サイズや色の感じ違いの理由など、キャンセルや返品はお受けることができません。ご了承下さいませ。
※購入後のサイズ交換は対応しておりません。
※洗濯時は色物と避けて洗濯してください。
※万一切れの際にはご容赦下さいませ。
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落札価格7496円
399 入札履歴
終了
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