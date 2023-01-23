期間セール★エレガント ロングダウンコート レディース ダウンジャケット ロングコート フード付き 中綿 大きいサイズ 秋冬/黒/赤【コストコ お買い得】

商品情報

商品詳細：

カラー：写真より

素材：ポリエステルなど

季節：秋冬

サイズ(cm)：写真通り

商品を購入する前にご注意：

※お客様ご使用のPC環境により商品画像のカラーが多少異なる場合があります。

仕入時期により多少デザインなど異なる場合があります。ご了承ください。

※平置きサイズです。また、商品によって多少の誤差がある場合がございます。予めご了承下さいませ。

※ご入金確認後、通常3-7営業日（土日、休日、祝祭日を除く）前後に発送、お入金確認から10日(発送準備を含む)前後に到着する予定です。

※初期不良品以外、イメージ、サイズや色の感じ違いの理由など、キャンセルや返品はお受けることができません。ご了承下さいませ。

※購入後のサイズ交換は対応しておりません。

※洗濯時は色物と避けて洗濯してください。

※万一切れの際にはご容赦下さいませ。