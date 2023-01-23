『徳川家康「出世黄金兜」 瑞鳥作 ミニ兜飾り 24KGP【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 09分に出品され04月01日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,495円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
徳川家康「出世黄金兜」 瑞鳥作 ミニ兜飾り 24KGP
【商品説明】
・24金メッキ。座布団付属。
・手のひらサイズでずっしり重い、黄金に輝く英傑の兜飾り。
・本体高さ8.5cm×幅10.5cm 兜本体重量 約200g
・鋳物で有名な高岡（富山県）製です。
X01N1G3XRG
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 13.40 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7495円
723 入札履歴
終了
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