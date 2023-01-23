『H&R TRAK+ DRタイプ ホイールスペーサー ゴルフ7 R 0655577 3mm 5穴 PCD:112 φ57.1 H and R HアンドR アルミ合金【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 07時 21分に出品され03月30日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,495円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：H&R
商品名：TRAK+ DRタイプ
メーカー品番：0655577
JANコード：
自動車メーカー：VOLKSWAGEN
車種：ゴルフ7 R
型式：
年式：
駆動：
適合詳細：
仕様：厚さ:3mm
穴数:5
PCD:112
ハブ径:57.1
タイプ説明:ホイールとハブの間にロングボルト(別売)で装着するスペーサー。3〜40mmの範囲でトレッドを拡大することが可能です。
備考：ハブ無し
注意事項：鉄ホイールには使用できません。
本適合は装着を保証するものではございません。
本適合に記載されている車種であっても装着出来ないスペーサーもございます。
ハブ付スペーサーにつきましては、車輌側のハブ立ち上がりがスペーサーの厚みから-1.5mmのハブ立ち上がりに対応してます。
例:15mmスペーサーの際は、車輌側のハブの立ち上がりが13.5mmまでに対応。
欠品時は基本的に本国取り寄せとなるため、納期に2〜3ヶ月程度かかる可能性が高くなります。
セット内容：商品+配送
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落札価格7495円
83 入札履歴
終了
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