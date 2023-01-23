H&R TRAK+ DRタイプ ホイールスペーサー ゴルフ7 R 0655577 3mm 5穴 PCD:112 φ57.1 H and R HアンドR アルミ合金【お歳暮】

商品情報

メーカー名：H&R

商品名：TRAK+ DRタイプ

メーカー品番：0655577

JANコード：

自動車メーカー：VOLKSWAGEN

車種：ゴルフ7 R

型式：

年式：

駆動：

適合詳細：

仕様：厚さ:3mm

穴数:5

PCD:112

ハブ径:57.1

タイプ説明:ホイールとハブの間にロングボルト(別売)で装着するスペーサー。3〜40mmの範囲でトレッドを拡大することが可能です。

備考：ハブ無し

注意事項：鉄ホイールには使用できません。

本適合は装着を保証するものではございません。

本適合に記載されている車種であっても装着出来ないスペーサーもございます。

ハブ付スペーサーにつきましては、車輌側のハブ立ち上がりがスペーサーの厚みから-1.5mmのハブ立ち上がりに対応してます。

例:15mmスペーサーの際は、車輌側のハブの立ち上がりが13.5mmまでに対応。

欠品時は基本的に本国取り寄せとなるため、納期に2〜3ヶ月程度かかる可能性が高くなります。

セット内容：商品+配送