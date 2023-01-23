『ロイヤルカナン SHNミニ インドア パピー(室内で生活する小型犬専用フード 子犬) 4kg【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 17分に出品され04月05日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,495円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン SHNミニ インドア パピー(室内で生活する小型犬専用フード 子犬) 4kg



【商品説明】

・【インドアライフジュニアからリニューアル】室内で生活する小型犬の子犬のために、高い消化性とエネルギー量に配慮したドライフードです



【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 27.40 cm

奥行 : 39.70 cm

重量 : 4.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。