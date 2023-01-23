『ジーフォース BLC50 Brushless ESC G0345日本正規品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 05分に出品され04月12日 16時 05分に終了予定です。即決価格は7,495円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジーフォース BLC50 Brushless ESC G0345日本正規品



【商品説明】

・BEC出力3.0A! 従来比50％アップ!!

・扱いやすいタミヤタイプコネクタつき!出荷時設定でバック機能ON。初ブラシレスに最適!様々なカテゴリに対応できる13.5T or 17.5T!

・正常進化の新スタンダードESC!BLC50 Brushless ESC!



【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 12.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。