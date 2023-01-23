『ジーフォース BLC50 Brushless ESC G0345日本正規品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 05分に出品され04月12日 16時 05分に終了予定です。即決価格は7,495円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジーフォース BLC50 Brushless ESC G0345日本正規品
【商品説明】
・BEC出力3.0A! 従来比50％アップ!!
・扱いやすいタミヤタイプコネクタつき!出荷時設定でバック機能ON。初ブラシレスに最適!様々なカテゴリに対応できる13.5T or 17.5T!
・正常進化の新スタンダードESC!BLC50 Brushless ESC!
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 12.40 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
QA4220650kv高効率ブラシレスモーター12n14p650kv高精度ブラシレスモーター固定翼rc飛行機用のCNC機械加工ベアリング
¥ 7494
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落札価格7495円
639 入札履歴
終了
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