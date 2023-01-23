『ルートビー ビジネストートバッグ 軽量 撥水 3WAY 0392 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 17時 34分に出品され03月07日 17時 34分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルートビー ビジネストートバッグ 軽量 撥水 3WAY 0392 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 42.80 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7494円
998 入札履歴
終了
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