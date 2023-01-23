『ルートビー ビジネストートバッグ 軽量 撥水 3WAY 0392 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 17時 34分に出品され03月07日 17時 34分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ルートビー ビジネストートバッグ 軽量 撥水 3WAY 0392 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ルートビー

ビジネストートバッグ

軽量

撥水

3WAY

0392

ブラック