『卓上ミニ水族館 卓上アクアリウム LEDクラゲミニ水槽 3匹クラゲあり プレゼント 雰囲気作り バッテリー/USB スタンドタイプ オートパ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 06時 48分に出品され04月17日 06時 48分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

卓上ミニ水族館 卓上アクアリウム LEDクラゲミニ水槽 3匹クラゲあり プレゼント 雰囲気作り バッテリー/USB スタンドタイプ オートパ



【商品説明】

・【使用便利】卓上に置けるコンパクトサイズのクラゲ用水槽です。 本物そっくりの人工クラゲが3匹セットになっています。 人工クラゲですからもちろん餌やりは不要。面倒な水かえもしていただく必要はありません。

・【切り替えLED色】LEDのイルミネーションが内蔵されており、LED色を切り替える事ができます。 水槽内の水はゆっくりと循環するようになっており、人工クラゲが生きているかのように美しく水槽内を泳ぎます。 リビングやお部屋に置いても音が気にならない静音設計となっております。

・【実物ような使用感】本物のクラゲが海底で泳いでいるように思えるぐらい、 多色変更のLEDライト、リアルに迫真、素晴らしい視



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 21.90 cm

奥行 : 26.30 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。