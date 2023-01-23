『第一精工 ロッドホルダー 竿受け チビラークロング 01041 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 21時 04分に出品され04月11日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：ブラック

スタイル：チビラークロング

取付有効幅90~160mm

重量0.8kg

チビサポート標準装備(サポート竿径25mm)

適合ハリス約7号まで

アモルファス樹脂製

添え木付