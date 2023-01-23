『ottostyle.jp ネコちゃんキャットツリー ［CROWN170］ 据え置き&ワイドタイプ ベージュ 幅88cm×奥行55cm×高さ1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 50分に出品され03月17日 05時 50分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ottostyle.jp ネコちゃんキャットツリー ［CROWN170］ 据え置き&ワイドタイプ ベージュ 幅88cm×奥行55cm×高さ1

【商品説明】

・こちらの商品はお客様組み立てとなります。 ※組み立て用の工具は商品に付属しております。 ※製品は接着剤や麻の臭いがすることがあります。臭いが気になりましたら、風通しの良いところで陰干ししてください。 ※凸凹のある床、柔らかい材質・滑りやすい場所では倒れたりする危険がありますので設置しないようお願いします。 ※商品は、モニターによって色合いが異なって見える場合があります。 ※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。

・サイズ (約)幅55cm×奥行88cm×高さ170cm 重量 (約)25.2kg

・材質 支柱 : 紙管、紐巻き 又は 布巻き 張り材 : 生地（ポリエステル） 板



【サイズ】

高さ : 38.20 cm

横幅 : 56.40 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 25.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。