『アイプランニング おさるのジョージ マザートート 2WAY仕様 大容量 保温 保冷 ベージュ K-9867【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 22時 53分に出品され04月27日 22時 53分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アイプランニング おさるのジョージ マザートート 2WAY仕様 大容量 保温 保冷 ベージュ K-9867



【商品説明】

・両サイドのポケットには保温・保冷機能があるため哺乳瓶やペットボトルなどを入れるのに適しています。

・便利な2WAY仕様です。

・原産国:中国

・取り外し可能なショルダーベルト付き!



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。