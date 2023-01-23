『スノーピーク(snow peak) タープ ウイングポール 240cm TP-002【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 10分に出品され03月09日 14時 10分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) タープ ウイングポール 240cm TP-002
【商品説明】
・【サイズ】Φ30mmパイプ70cm 3本継、 210cm
・【材質】アルミΦ30mmパイプ、アルマイト加工
・【重量】 860g
【サイズ】
高さ : 16.51 cm
横幅 : 16.51 cm
奥行 : 92.71 cm
重量 : 1.45 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7494円
54 入札履歴
終了
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