『花王 エモリカ フローラルの香り 本体 450ml×12本セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 11時 44分に出品され03月05日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※商品画像と実際の商品パッケージが異なります。発送までに3〜4日かかります。有効成分「米胚芽油」配合。入浴効果を高め、肌荒れ・しっしん・あせもなどの肌に効果があります。「バリア＆うるおいセラミド機能成分〈セラミドAP+〉・ユーカリエキス・オーツ麦エキス」（保湿成分）配合。お風呂で膨潤した肌の角層深部まで浸透。カサつく肌にたっぷりうるおいを補い、全身うるおいをキープした肌に。乾燥などで白く粉をふいた肌もなめらかに保ちます。やわらかな赤ちゃんの肌にも使えます。内容量：450ml×12本