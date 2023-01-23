『Outward Hound Blanket Buddies Pink Lamb Small Dog Blacket Treat and Squeak Toy 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 20時 17分に出品され03月08日 20時 17分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Outward Hound Blanket Buddies Pink Lamb Small Dog Blacket Treat and Squeak Toyブランド：Outward Hound商品サイズ：One-Size高さ：7.5 cm横幅：20.5 cm奥行：35.8 cm 商品番号：70525色：Lamb素材：Polyester