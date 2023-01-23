『日穀製粉 純そば茶 1kg 4袋セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 06時 35分に出品され03月11日 06時 35分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日穀製粉 純そば茶 1kg 4袋セット



【商品説明】

・そばの実をほうじた香ばしいまろやかな風味の呑みやすいお茶です。

・保存方法:直射日光、湿気を避けてください。

・内容量:1kg

・無添加、ノンカフェイン、ノンカロリー。



【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 36.70 cm

重量 : 4.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。