『梅入こんぶ茶 北海道産昆布使用 48g入ｘ10袋【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 23時 25分に出品され03月05日 23時 25分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

梅入こんぶ茶 北海道産昆布使用 48g入ｘ10袋



【商品説明】

・一番人気の 大袋サイズ

・内容量：48ｇｘ10袋

・北海道 道東産(100％)

・四角い昆布に紀州の梅を加えました

・熱中症対策としてそのままお召し上がりいただけます。



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 23.30 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。