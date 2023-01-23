『DEERC ラジコン ラジコンカー クローラー MN99S MN91用パーツ RCカー用アップグレードパーツ アクセサリー メタルゲートブリ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 53分に出品され03月31日 08時 53分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DEERC ラジコン ラジコンカー クローラー MN99S MN91用パーツ RCカー用アップグレードパーツ アクセサリー メタルゲートブリ
【商品説明】
・対応ラジコンカー：DEERC ラジコン クローラー MN99S MN91用
・注意：リモコン玩具RCカー用のみ
・用途：1/12 RCカー用アップグレードパーツ アクセサリー
・部品：メタルゲートブリッジ
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 17.70 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7494円
432 入札履歴
終了
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