『家具付きDIYミニチュアキットドールハウス セットでLEDキッドごっこ遊び教育玩具DIY組立城ハウスモデル (Color : 1 set)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 17時 53分に出品され04月11日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

家具付きDIYミニチュアキットドールハウス セットでLEDキッドごっこ遊び教育玩具DIY組立城ハウスモデル (Color : 1 set)



【商品説明】

・タイプ：城玩具

・材質：プラスチック

・特徴：LED、ミニチュアサイズでDIY組み立て、ごっこ遊びのおもちゃ、

・長さ：24センチメートル/ 9.45" 、幅：12センチメートル/ 4.72" 、高さ：30センチメートル/ 11.81" （約）

CMR-X09XN7LZKY

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。