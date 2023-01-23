『家具付きDIYミニチュアキットドールハウス セットでLEDキッドごっこ遊び教育玩具DIY組立城ハウスモデル (Color : 1 set)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 17時 53分に出品され04月11日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
家具付きDIYミニチュアキットドールハウス セットでLEDキッドごっこ遊び教育玩具DIY組立城ハウスモデル (Color : 1 set)
【商品説明】
・タイプ：城玩具
・材質：プラスチック
・特徴：LED、ミニチュアサイズでDIY組み立て、ごっこ遊びのおもちゃ、
・長さ：24センチメートル/ 9.45" 、幅：12センチメートル/ 4.72" 、高さ：30センチメートル/ 11.81" （約）
CMR-X09XN7LZKY
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
メルちゃん おせわパーツ おしゃべりいっぱい うさぎさんきゅうきゅうしゃ
¥ 7492
ぽぽちゃんお道具シリーズ かわいくしてね おしゃべりヘアサロン ヘアアクセ6点つき
¥ 7492
メルちゃん おせわパーツ くまさんガチャッとポン
¥ 7492
リカちゃん LF-04 かぞくでドライブ ファミリーカー
¥ 7492
ぽぽちゃん お人形 お風呂もいっしょぽぽちゃん
¥ 7491
バービー Barbie Collector Divergent Tris Doll 人形 ドール おもちゃ 並行輸入品
¥ 7491
おもちゃ ガチャポス 萬福猫 其の壱 全5種 メディコムトイ スペースファクトリー 郵便局限定ガチャ
¥ 7491
Doll Graham， 12
¥ 7491
特別価格Barbie Valentine Wishes Doll 2001好評販売中
¥ 7490
Theater Elegance Barbie Doll Spiegel Limited Edition w Shipper Box (1994) by Barbie
¥ 7490
バービー - ケリークラブ ハロウィンコスチューム パーティー ダイダー パンプキン ケリー ライル フレンズ 人形
¥ 7490
Barbie バービー Olympic Gymnast 1996 Atlanta Games Doll 人形 ドール
¥ 7490
Barbie Doll Holiday Dreams 1994 by Mattel
¥ 7490
特別価格Mattel Holiday Surprise Barbie好評販売中
¥ 7490
【Barbie】バービーブティック バービー人形 ブロンド
¥ 7490
Barbie Rapunzel KELLY as Petal Princess Doll (2001)並行輸入
¥ 7490
Hallmark (ホールマーク) Keepsake Ornament - Celebration Barbie(バービー) 2004 (QX8604) ドール 人形 フィギュア(並行輸入)（並行輸入品）
¥ 7490
Barbie Glam : SUMMER in black with rose print dress
¥ 7490
落札価格7494円
600 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！