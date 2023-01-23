『FIFINE USBコンデンサーマイク RGBライティング カーディオイド指向性 プラグ＆プレイ パソコン/プレステマイク AmpliGam【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 22時 28分に出品され05月04日 22時 28分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

FIFINE USBコンデンサーマイク RGBライティング カーディオイド指向性 プラグ＆プレイ パソコン/プレステマイク AmpliGam



【商品説明】

・【メッシュポップガード付属】ポップ音・息吹音・ヒス音などの気流声を有効的にブロックできるのメッシュ式ポップガードがパッケージに付属、マイクの最優収音範囲を完璧に防御できます。三脚スタンド・ショックマウント・ポップガードは一体化として、マイクの使用プロセスに全般的な保護を提供します。

・【独特なRGBライティング】FIFINE AmpliGameのRGBライティングは高級のゲーミング没入感と独特なパーソナリティを様々なコンビネーションで実現できます。マイク上部の高速反応タッチミュートボタンを利用すると、マイクのミュート/ミュート解除の状態を瞬間で切り替えます。マイクがミュートされたらRGBライティン



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 16.70 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。