『ジェラート ピケ 旭山動物園横型母子手帳ケース PWGG202673 BLU【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 11時 34分に出品され04月16日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ジェラート ピケ] 【旭山動物園】横型母子手帳ケース PWGG202673 BLU
【商品説明】
・カードポケットの数:9
・タテ25.5cmxヨコ18cmxマチ1.5cm
・ペンホルダー付き
・ポケットの数:3(外側0/内側3)
・メイン素材: 表地(綿 100%)裏地(ポリエステル 100%)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 不明
・重量:170g
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7494円
420 入札履歴
終了
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