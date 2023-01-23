『ジェラート ピケ 旭山動物園横型母子手帳ケース PWGG202673 BLU【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 11時 34分に出品され04月16日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ジェラート ピケ] 【旭山動物園】横型母子手帳ケース PWGG202673 BLU



【商品説明】

・カードポケットの数:9

・タテ25.5cmxヨコ18cmxマチ1.5cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:3(外側0/内側3)

・メイン素材: 表地(綿 100%)裏地(ポリエステル 100%)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 不明

・重量:170g



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。