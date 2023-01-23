『EASTBOY(イーストボーイ) プランタン リュック 30L EBA29 コン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 10時 11分に出品され03月08日 10時 11分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EASTBOY(イーストボーイ) プランタン リュック 30L EBA29 コン
【商品説明】
・サイズ/約33×51.5×20cm 容量：約30L
・ポケット/サイドオープンポケット×2、背面ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット(抗菌ファスナーポケット×1、オープンポケット×2)
・生産国/中国
・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー
・素材/840Dナイロン （テフロン加工）
・表地: ナイロン
・重さ/約710g
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 34.40 cm
奥行 : 50.80 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7494円
259 入札履歴
終了
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