『仏具セット 陶器 やわらぎ ゆず 3.0寸 5点セット 茶器 仏器 花立 香炉 灯立て 国産 モダン仏具セット 仏具 セット おしゃれ ミニ【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 07時 35分に出品され04月12日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
仏具セット 陶器 やわらぎ ゆず 3.0寸 5点セット 茶器 仏器 花立 香炉 灯立て 国産 モダン仏具セット 仏具 セット おしゃれ ミニ
【商品説明】
・可愛らしいチューリップの花びらをイメージした仏具セット。 やわらぎシリーズは、チューリップをイメージした花びらが特徴の陶器の仏具です。 丸みを帯びた形は可愛らしく、緩やかな曲線がやわらかな優しい印象を与えます。 上置仏壇やミニ仏壇、白いお仏壇に合う仏具です。
・明るく色鮮やかなゆずの色。 やわらぎシリーズの中で「ゆず」は色鮮やかな黄色が特徴です。 鮮やかなゆず色は温かみのある色合いでお仏壇の中や、お部屋の中を明るく包み込みます。
・花 立：高さ11.2cm×径5.6cm 香 炉：高さ 5.5cm×径9.0cm 灯 立：高さ 6.0cm×径6.0cm(灯立の芯がない高さは3.0cmになりま
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 22.80 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7494円
401 入札履歴
終了
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