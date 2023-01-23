『むかしながらのポリ袋70L 再生LL 半透明 0.04mm 40冊×10枚（400枚）/ケース NP74【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 08時 06分に出品され03月12日 08時 06分に終了予定です。即決価格は7,494円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
むかしながらのポリ袋70L 再生LL 半透明 0.04mm 40冊×10枚（400枚）/ケース NP74
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【送料無料・まとめ買い×20個セット】日本サニパック H69 チェルタス ゴミ袋 45L 白半透明 30枚
¥ 7577
45L 青ごみ袋厚さ0.025mm700枚入りBedwin Mart
¥ 7576
ポリ袋 10L LL+Meta 0.02×450×500mm 透明 20枚×100冊(2000枚) BM13
¥ 7576
オルディ ポリバック規格袋17号0.025mm 透明100P×15冊 10507601
¥ 7576
PSB73複合3層プライスターポリ袋100枚BOXタイプ 70L 0.032?厚 半透明 4箱入
¥ 7575
メタロセン入 強力ゴミ袋45L BOXタイプ 黒色 0.025mm 6冊×100枚（600枚）/ケース TN42
¥ 7575
メタロセン入 強力ゴミ袋45L BOXタイプ 半透明 0.025mm 6冊×100枚（600枚）/ケース TN44
¥ 7575
ポリ袋 70L HDPE+Meta 取っ手付き 0.025×800×900mm 半透明 10枚×50冊(500枚) GF73
¥ 7575
ポリ袋 90L 青 0.020×900×1000 300枚 ゴミ袋 福助工業 HD20-90 青
¥ 7574
ジャパックス 小型用ポリ袋〜15L 黒 50枚×50冊 P-07
¥ 7574
ジャパックス 小型用ポリ袋〜15L 青 50枚×50冊 P-06
¥ 7574
オルディ ネオロール13号 半透明2500P×6本 10307202
¥ 7574
【ケース】ニューポリ袋 02 NO.11 0.02×200×300mm 【5000枚】 小箱1000枚×5箱 ポリ袋 福助工業 ポリ 袋 ニューポリ 11 0.02 透明 20×30 ビニール 業務用
¥ 7498
★まとめ買い★ サニパックＮ−７３ ７０Ｌゴミ袋 透明 ８０ｘ９０ｘ０４ １０枚 ×40個【イージャパンモール】
¥ 7498
HHJ JA10 規格袋 10号 18cm×27cm×0.008ｍｍ 半透明 200枚×10冊×10箱入 食品検査適合品
¥ 7497
HHJ JM10 規格袋 10号 18cm×27cm×0.025ｍｍ 透明 100枚×10冊×8箱入 食品検査適合品
¥ 7497
（代引不可）ジャパックス HD規格袋 厚み0.007mm No.14 半透明 200枚×10冊×4箱 HN14
¥ 7497
HHJ ポリ袋 BM70 70L 80ｃｍ×90ｃｍ×0.03ｍｍ 黄 10枚×50冊入
¥ 7497
落札価格7494円
775 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！