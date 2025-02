MaistoMaisto 1:24 Scale 2014 Corvette Stingray Coupe Diecast Vehicle 3【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

MaistoMaisto 1:24 Scale 2014 Corvette Stingray Coupe Diecast Vehicle 3



【商品説明】

・Brand new 1:24 scale diecast model car of 2014 Chevrolet Corvette C7 Stingray Grey die cast car model by Maisto.

・Brand new box.

・Has opening hood and doors.

・Made of diecast with some plastic parts.

・Rubber tires.



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。