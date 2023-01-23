『Padmate 完全ワイヤレスイヤホン Pamu Mini White【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 16時 34分に出品され04月16日 16時 34分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Padmate 完全ワイヤレスイヤホン Pamu Mini White



【商品説明】

・素材：ABS樹脂、Eシリコン



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 14.10 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。