『ディプティック フレグランスキャンドル ミモザ 190ｇ 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 03時 53分に出品され03月17日 03時 53分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ディプティック フレグランスキャンドル ミモザ 190ｇ 並行輸入品
【商品説明】
・原産国 : フランス
【サイズ】
高さ : 8.13 cm
横幅 : 8.13 cm
奥行 : 10.41 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7493円
985 入札履歴
終了
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