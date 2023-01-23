『Mizuho Brush フェイスパウダーブラシ MB100【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 08時 01分に出品され04月19日 08時 01分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mizuho Brush フェイスパウダーブラシ MB100
【商品説明】
・内容量:25g
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :3×3×166
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 3.00 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7493円
923 入札履歴
終了
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