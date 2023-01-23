『Aeon hum 組立式ガーデンボックス プランターボックス プラスチック 園芸 鉢植え入れ 花、植物、野菜栽培 自由組立 滑車付け ブラウ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 00時 17分に出品され05月05日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Aeon hum 組立式ガーデンボックス プランターボックス プラスチック 園芸 鉢植え入れ 花、植物、野菜栽培 自由組立 滑車付け ブラウ
【商品説明】
・フィルターは余計な水を保存できて、ボックス両側の底穴は余計な水の排出に便利で、植物の根に必要な温度と湿度を適切なレベルに維持します。
・材料は厚くて、構造安定で、組立自由で、バルコニーや庭園や屋根の植栽に適しています。
・環境にやさしく、無毒、耐熱性のある上質なPPプラスチック材料で作られ、耐候性に優れ、長持ちです。土や花、植物など自然のものには、やっぱりプラスチック製がベストマッチ！木製より、プラスチック製のほうがもっと丈夫で長持ちです。
・組立は簡単で、追加する部品でボックスをもっと大きくし、自由にご希望の形に構成できます。
・１セットサイズ：39ｘ39ｘ22；素材: PP プラスチック；1
【サイズ】
高さ : 21.34 cm
横幅 : 41.40 cm
奥行 : 41.66 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Aeon hum 組立式ガーデンボックス プランターボックス プラスチック 園芸 鉢植え入れ 花、植物、野菜栽培 自由組立 滑車付け ブラウ
¥ 7493
Aeon hum 組立式ガーデンボックス プランターボックス プラスチック 園芸 鉢植え入れ 花、植物、野菜栽培 自由組立 滑車付け ブラウ
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Aeon hum 組立式ガーデンボックス プランターボックス プラスチック 園芸 鉢植え入れ 花、植物、野菜栽培 自由組立 滑車付け ブラウ
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落札価格7493円
196 入札履歴
終了
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