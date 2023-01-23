『セルタン ドッグステップ 2段 PVCブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 08時 04分に出品され04月22日 08時 04分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セルタン ドッグステップ 2段 PVCブラック
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.5×81×34cm
・本体重量:3.5kg
【サイズ】
高さ : 34.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 4.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7493円
648 入札履歴
終了
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