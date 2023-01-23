『ファープラスト アトラスDX 10 オープン 色指定不可 73038899【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 03時 26分に出品され04月28日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファープラスト アトラスDX 10 オープン 色指定不可 73038899



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :50.7×30×34cm

・本体重量:1.7kg



【サイズ】

高さ : 23.40 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 48.20 cm

重量 : 1.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。