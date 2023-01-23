『ムスタッシュ ショルダーバッグ(タウン用) JLG4652 ブルー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 47分に出品され03月17日 11時 47分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュ ショルダーバッグ(タウン用) JLG4652 ブルー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ28.5cmxヨコ37cmxマチ13cm【ショルダーストラップ】全長 約1250（mm）×幅 約 38（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
・留め具の種類: マグネット
・表地: ムラ染めポリ*白化合皮
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 45.60 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7493円
30 入札履歴
終了
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