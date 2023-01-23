『Mwpo キャットタワー 大きいハンモック キャットランド 据え置き スリム設計 ライトグレー 2つ高いベッド 多頭飼いも (高さ162cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 36分に出品され03月26日 08時 36分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mwpo キャットタワー 大きいハンモック キャットランド 据え置き スリム設計 ライトグレー 2つ高いベッド 多頭飼いも (高さ162cm



【商品説明】

・?【ゆらゆら大きいハンモック】猫ちゃんの特等席！ゴロンゴロンと転がっていても、安心です

・?【省スペース スリムなタワー登場】台座サイズ：50?*50? 全体高さ：162? スリム式だから、部屋の隅に置いて、場所が取らない、部屋も飾りました

・?【組立簡単】日本語の取扱説明書も付きます。文字説明と共に、図解で部品明細、組立方法、お手入れ方法などをわかりやすく解説します。商品に関しては何かご不明なところがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。必ず1営業日以内にご返信をいたします。

・?【遊び場いっぱい】スリム式だけど、二つの展望台・猫ハウス・大きいハンモック



【サイズ】

高さ : 28.00 cm

横幅 : 52.40 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 14.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。