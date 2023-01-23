『ロクハン Zゲージ Zショーティー ミニレイアウトセット トンネルタイプ SS002-1 鉄道模型用品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 46分に出品され03月11日 16時 46分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロクハン Zゲージ Zショーティー ミニレイアウトセット トンネルタイプ SS002-1 鉄道模型用品



【商品説明】

・Zショーティーの買ってすぐに遊べるミニレイアウトセットに、よりデラックスな内容となったトンネルタイプが登場です!トンネルを使用し、山中のローカル線をイメージしたレイアウトと車両キハ40のセットとなり、単三電池2本 (別売)を用意するだけですぐに遊ぶことが出来ます!

・※使用する単三電池2本は本製品には付属しておりません。別途お求め下さい。

・付属のキハ40は、本セット限定の国鉄急行色です!!パッケージにデザインされた牛・商店・踏切・トンネルポータルのイラストを切り取ることでペーパークラフトのストラクチャーとして使用できます!

・組み立てる必要がある



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 24.10 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。