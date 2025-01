ZOIDS EZ-005 レドラー ガイロス帝国仕様 全長約240mm 1/72スケール プラモデル 成型色 ZD153【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ZOIDS EZ-005 レドラー ガイロス帝国仕様 全長約240mm 1/72スケール プラモデル 成型色 ZD153



【商品説明】

・(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

・「可変レーザーブレード」は尾部の可動を阻害することなく展開させることが可能です。

・胴体に内蔵されたゾイドコア部分の着脱が可能です。

・頭部コックピットのハッチが開閉、一般パイロットのフィギュアが付属し搭乗させることができます。



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。