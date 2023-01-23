『モズ カジュアルバッグ 「Combi-ZZEI」シリーズ グレー/ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 13時 51分に出品され03月25日 13時 51分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モズ カジュアルバッグ 「Combi-ZZEI」シリーズ グレー/ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ22cmxヨコ28cmxマチ12cm

・ポケットの数:5(外側1/内側4)

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステル

・重量:360g



【サイズ】

高さ : 4.32 cm

横幅 : 32.50 cm

奥行 : 36.82 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ モズ

カジュアルバッグ

「Combi-ZZEI」シリーズ

グレー/ネイビー