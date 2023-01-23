『レイラニ ハワイアンジュエリー フェザー（ 羽 ）マイレリーフ＆スクロール（波）彫り（L）ペンダント ネックレス メンズ シルバー 925【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 46分に出品され03月11日 18時 46分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レイラニ ハワイアンジュエリー フェザー（ 羽 ）マイレリーフ＆スクロール（波）彫り（L）ペンダント ネックレス メンズ シルバー 925



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズアクセサリー タグ レイラニ

ハワイアンジュエリー

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