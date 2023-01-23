『ぽぽちゃんお道具シリーズ かわいくしてね おしゃべりヘアサロン ヘアアクセ6点つき【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 06時 14分に出品され04月11日 06時 14分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ぽぽちゃんお道具シリーズ かわいくしてね おしゃべりヘアサロン ヘアアクセ6点つき



【商品説明】

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。

・パッケージサイズ: W240×H120×D394mm







【注意事項(共通)】

・サイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。

詳細がわかりにくい時はお気軽にお問合せくださいませ。



・食品の賞味期限と詳細の画像について

商品画像はすべてサンプルであり、実際に納品される商品は、賞味期限が十分に有効な、未開封商品をお届けいたします。



・万が一、ショップ内の商品で問題が確認された場合、早急に内容の訂正または取消の対応をいたします。

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