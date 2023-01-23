『アシックス asics ランニング シューズ GT-1000 12 GTX メンズ 1011B684-001【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 01時 53分に出品され04月23日 01時 53分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ補足： STANDARD素材名： アッパー/合成繊維/合成樹脂/人工皮革アウターソール/ゴム底インナーソール/合成樹脂(ORTHOLITE)/取替式生産地： ベトナム適合する別売中敷： 1173A029 PERFORMANCE SOCKLINERGT-1000シリーズを、ソフトなメッシュのアッパー、新たなヒール形状、快適なライニングを採用することで、スタイリッシュかつ、より快適な履き心地にアップデート。GT-1000 12は、アクティブなライフスタイルのランナーを支えるために、ランニングやジムでの着用に対応する機能性を備えています。



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