『ブラウン メンズ電気シェーバー シリーズ3 3020s-B 3枚刃 水洗い可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 22分に出品され03月18日 21時 22分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブラウン メンズ電気シェーバー シリーズ3 3020s-B 3枚刃 水洗い可



【商品説明】

・1時間で充電が完了し、約45分のシェービングが可能

・3カットシステム

・サイズ:幅57×奥行48×高さ156mm

・急速1時間充電

・防水設計・まるごと水洗い



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。