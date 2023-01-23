『ゲラン GUERLAIN ルール ブルー オーデパルファム EDP SP 75ml 【香水】【あすつく】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 18分に出品され03月27日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明：「ルール ブルー」は太陽が地平線の向こうに沈み、空にベルベットの夕闇が舞い降りる一瞬を切り取ったフレグランス。 人の心を惹きつけ、かき乱すような誘惑の香り。 大胆なアニスシードとフレッシュなベルガモットの香りが弾けるトップ。ハートは繊細なセンシュアリティを表現するカーネイションとネロリ。そしてパウダリーなアイリスとバイオレット、グルマンなバニラ、ベンゾイン、トンカビーンが見事なシンフォニーを奏でる、パウダリーでオリエンタルなベースが広がります。 メーカー： ゲラン広告文責： 株式会社香水カンパニー TEL : 0761-46-5250区 分： 海外製・化粧品（フレグランス）原産国： フランス
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落札価格7492円
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終了
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