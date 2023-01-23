『Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電動シェーバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 02時 21分に出品され03月24日 02時 21分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品サイズ:約W55×H165×D70mm(本体のみ)。

商品重量:約177g(本体のみ)。

充電時間:約60分。

充電池:ニッケル水素電池。