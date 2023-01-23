『ファープラスト アトラス 10 オープン 犬・猫用キャリー(色おまかせ) 73015099【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 21時 56分に出品され03月16日 21時 56分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファープラスト アトラス 10 オープン 犬・猫用キャリー(色おまかせ) 73015099
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :48×29×32.5cm
・本体重量:1.4kg
【サイズ】
高さ : 17.30 cm
横幅 : 32.70 cm
奥行 : 47.40 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7492円
913 入札履歴
終了
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