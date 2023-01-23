『デサント ウォームアップジャケット トレーニング フーデッドジャケット ハリコシ ストレッチ MOVESPORT メンズ RD L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 35分に出品され03月27日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ウォームアップジャケット トレーニング フーデッドジャケット ハリコシ ストレッチ MOVESPORT メンズ RD L



【商品説明】

・SIZE:L 肩幅:47.5cm 袖丈:60cm 身幅:57cm 着丈:67cm

・SIZE:M 肩幅:46cm 袖丈:59cm 身幅:54cm 着丈:64cm

・SIZE:O 肩幅:49cm 袖丈:61.5cm 身幅:60cm 着丈:68.5cm

・SIZE:XA 肩幅:53cm 袖丈:64.5cm 身幅:62.5cm 着丈:72.5cm

・SIZE:XO 肩幅:52cm 袖丈:62.5cm 身幅:61cm 着丈:71cm

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。