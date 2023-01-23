『コイズミ照明 陶器ペンダント フランジ AP45462L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 39分に出品され03月29日 03時 39分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コイズミ照明 陶器ペンダント フランジ AP45462L



【商品説明】

・フランジ白熱球60W灯相当電球色LED付消費電力:4.9W色温度:2700K演色性:Ra80定格光束:475lm固有エネルギー消費効率:96.9lm/W全長:1300mm電球形LEDランプLDA5(E26)鋼:黒色塗装ガラス:乳白色光源寿命:40，000時間



【サイズ】

高さ : 16.20 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。